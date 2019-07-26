"الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين الجنرال ميلي رئيسا للأركان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا للأركان، ليخلف في أواخر سبتمبر/أيلول المقبل الجنرال جو دانفورد.

وتمت الموافقة على تعيينه بـ89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

والجنرال ميلي (61 عاماً) ضابط لامع تخرج في جامعة برينستون وشارك بحروب عدة، خاصة في العراق وأفغانستان.

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وسيخلف دانفورد، الذي عينه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين، وجدّد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأمريكية.

وفي نهاية 2018 أعلن ترامب أن الجنرال مارك ميلي سيكون رئيسا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، خلفا للجنرال جو دانفورد الذي من المقرر أن يتقاعد العام الجاري.