رئيس الأركان السوداني المعزول يعترف بمحاولة الانقلاب الفاشلة‎

أقر رئيس أركان الجيش السوداني المعزول هاشم عبدالمطلب بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة على المجلس العسكري الانتقالي.



وفي مقطع فيديو مسرب من محاضر التحقيق، اعترف هاشم بانتمائه للحركة الإسلامية الإخوانية منذ أن كان ملازما بالجيش السوداني.

وزعم بأنه تراجع عن فكرة تنفيذ الانقلاب بعد أن نصحته قيادات إخوانية لكونه يقود إلى إراقة الدماء، في محاولة يائسة منه لتبرئة الحركة الإسلامية السياسية من الجريمة.

وقال إنه إخواني ويتلقى تعليماته، وتعلم على يد أمين الحركة الإسلامية الإخوانية الزبير أحمد الحسن وعلي كرتي وعوض الجاز ونافع علي نافع.

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وزعم أن هؤلاء الأشخاص اتصلوا به، ونصحوه بعدم تنفيذ الانقلاب لتفادي سفك الدماء.

وكان تلفزيون السودان بث الأربعاء الماضي مقاطع من بيان الانقلابين، بصوت قائدهم هاشم عبدالمطلب.



واعتقلت السلطات السودانية على خلفية المحاولة الانقلابية إلى جانب هاشم عبدالمطلب قائد سلاح المدرعات ونائبه.

كما اعتقلت نائب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بكري حسن صالح، وأمين الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ومدير مليشيا الأمن الشعبي كمال عبداللطيف، ومدير التصنيع الحربي محمد الحسن عبدالله وشقيقه أسامة عبدالله.

كما تم اعتقال الإخواني أسامة توفيق، ورئيس اتحاد الصحفيين الموالي للنظام البائد الصادق الرزيقي الذي تم إطلاق سراحه الخميس الماضي.