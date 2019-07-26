نائب الرئيس اليمني: اليمنيون وأشقاؤهم بالتحالف يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران

جدة - عمرو شويل عدن- الخليج 365:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن اليمنيين وأشقائهم في التحالف العربي يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة.

وأشار خلال زيارته لأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة اليمنية إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذ الميليشيات للأجندة الإيرانية التخريبية يتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر ويبني دولة مستقرة ينعم بها كل اليمنيين.

وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.