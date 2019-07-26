"الخطوط الجوية البريطانية " تعلن استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة

الموجز اعلنت شبكة " سكاي نيوز العربية " استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من وإلى العاصمة المصرية القاهرة بدءا من اليوم الجمعة 26 يوليو، بحسب الناطق باسم الشركة. ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية في تمام الساعة الحادية عشر و15 دقيقة مساء، على متن طائرة من طراز "دريملاينر" تحمل 200 راكب.

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