​رسميًا.. أبل تستحوذ على قطاع مودم الهاتف الذكي التابع لشركة "إنتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - عاصم الأنصاري:

اعلنت شركة أبل الأمريكية عن استحواذها رسميًا على قطاع مودم الهاتف الذكي التابع لشركة "إنتل" مقابل مليار دولار.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية "أنها قامت بالاستحواذ على غالبية قسم مودمات الهواتف التابع لإنتل مع طاقم موظفيه البالغ عددهم 2200 موظف سينضموا لصفوف الشركة".

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية ومجموعة متنوعة من الشروط المعتادة، لكن قد يتم إغلاقها في أقرب وقت ممكن بحلول الربع الرابع من عام 2019.

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ووفقًا لشركة إنتل، فإن الصفقة تعني أن آبل ستحصل على أكثر من 17 ألف براءة اختراع تقنية لاسلكية، بما في ذلك كل من ابتكارات إنتل وأبل.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت أبل: "عملنا مع إنتل لسنوات عديدة ونعرف أن هذا الفريق يشارك آبل في تصميم التقنيات التي تقدم أفضل تجارب العالم لمستخدمينا، وإن أبل متحمسة لانضمام عدد كبير من المهندسين الممتازين الذين سيساعدون في تسريع تطوير منتجاتنا المستقبلية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بوب سوان، : "تسمح هذه الاتفاقية لنا بالتركيز على تطوير التكنولوجيا لشبكة الجيل الخامس مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية وتكنولوجيا المودم الحاسمة التي أنشأها فريقنا، ونحن نتطلع إلى بذل جهودنا الكاملة فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس التي تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات قاعدة عملائنا العالمية، بما في ذلك مشغلي الشبكات ومصنعي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي الخدمات السحابية".

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية ومجموعة متنوعة من الشروط المعتادة، لكن قد يتم إغلاقها في أقرب وقت ممكن بحلول الربع المالي الرابع من عام 2019، والذي ينتهي في سبتمبر القادم.