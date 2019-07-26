ننشر الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة بأسماء الجامعات الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي ينظم عملها القانون رقم 12 لسنة 2009. وتضم القائمة 24 جامعة هي: 1. جامعة 6 أكتوبر 2. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 3. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب 4. جامعة مصر الدولية 5. الجامعة الفرنسية في مصر 6. الجامعة الألمانية في مصر 7. جامعة الأهرام الكندية 8. الجامعة البريطانية في مصر 9. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 10. جامعة سيناء 11. جامعة فاروس Advertisements 12. جامعة المستقبل 13. الجامعة المصرية الروسية 14. جامعة النهضة 15. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 16. جامعة النيل 17. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني 18. جامعة بدر 19. جامعة هليوبوليس 20. جامعة دراية 21. جامعة نيو جيزة 22. جامعة حورس 23. الجامعة المصرية الصينية 24. جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

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