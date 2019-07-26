قطاع المعاهد: 26024 طعنا على نتيجة الثانوية الأزهرية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن المناطق تلقت ما يقرب من 26024 طعنا على نتيجة الشهادة الثانوية، منذ بدء منظومة الطعون، الأربعاء قبل الماضي، وحتى الآن.

وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أنه تم زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية، لتصل إلى 198 مقرا، تشمل كل الإدارات التعليمية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية للمرة الأولى، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن الطعون الإلكترونية تمكن جميع طلاب الثانوية الأزهرية من تقديم التظلم على نتيجة المواد، ومراجعة نتائجهم والاطلاع عليها إلكترونيًا داخل الإدارات التابعين لها دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، مقابل سداد الرسوم التي تبلغ 100 جنيه.

وأعلن وكيل الأزهر نتيجة الشهادة الثانوية، الأحد الماضي، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496.

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وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، وتقدم للامتحان 155 حضروا جميعا، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.

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