انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين تصل أروقة الأمم المتحدة

قدم "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" وعدد من المنظمات الدولية تقريراً للأمم المتحدة يتناول أزمة حرية التعبير، التي تشهدها تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصف التقرير -الذي حمل عنوان أنقرة باتت "أسوأ سجان" في العالم- الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي والتعبير في تركيا.

وقدم المرصد (IOHR) ومقره لندن بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة (PEC) ومجموعة لندن المؤثرة (London Advocacy Group)، تقريرا للأمم المتحدة، يبحث في 9 قطاعات خاصة بحرية التعبير، تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا.

وتأتي أهمية التقرير في أن الحكومة التركية ستكون ملزمة بالرد عليه، كونه تقريرا يحمل صفة أممية.

وقالت اليري پياي رئيسة المرصد "وفقا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هي أسوأ سجان للصحفيين في العالم، حيث تم إلقاء القبض على نحو 300 من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ".

وأضافت أن عدد الصحفيين الذين ما زالوا في السجن بما في ذلك الصحفيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة 191 صحفيا في الوقت الحالي".





وسبق أن طالبت العديد من الجهات الدولية أنقرة بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس، من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد.

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وناشد التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فوراً، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير بالسماح للمراقبين الأجانب بالاضطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليا في تركيا.

وتسيء أنقرة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وقدم المرصد مقترحات لتعديل القوانين التركية تضمن الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب، ويتزامن التقرير مع الذكرى الـ111 لعيد الصحافة والصحفيين في تركيا، الذي يصادف 24 يوليو/تموز من كل عام.

وتواجه تركيا انتقادات واسعة بسبب الممارسات التعسفية تجاه الصحفيين المعارضين.



والأربعاء الماضي ذكر تقرير أعدته البرلمانية المعارضة غمزة آق قوش إيلجازدي أن عدد الصحفيين الأتراك المرفوع بحقهم دعاوى قضائية ارتفع بنسبة 160% خلال الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2017.

كما أوضح التقرير أنه في عام 2017 ارتفعت أعداد تلك الدعاوى بنسبة 47% مقارنة بـ2016، وانخفضت نسبة من حصل من الصحفيين على البراءة بنسبة 51%.

وذكر أن "العاملين في المجال الإعلامي باتوا معتادين على الوجود في ممرات المحاكم، حتى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2017 بات معدل من يتم التحقيق معهم في مكاتب الادعاء العام بكافة أنحاء الجمهورية 28 صحفيا أسبوعيا".

وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة "صحفيين بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.