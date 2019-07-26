بيونج يانج تحذر سيؤول بـ"إطلاق" نوع جديد من الأسلحة التكتيكية

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الجمعة، إن الزعيم كيم جونج أون أشرف على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة في تحذير إلى كوريا الجنوبية للكف عن استيراد الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.



وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى أمس الخميس، في أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووي الشهر الماضي.

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية ترامب أو الولايات المتحدة، لكنه قال إن كيم انتقد السلطات الكورية الجنوبية بسبب المضي قدما في التدريبات المشتركة، التي عادة ما تجرى مع قوات أمريكية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ليس أمامنا سوى تطوير أنظمة أسلحة فائقة القوة دون توقف للتخلص من التهديدات المحتملة والمباشرة لأمن بلادنا والموجودة في الجنوب".

Advertisements

واتهم الكوريبن الجنوبيين‭‭‬‬ "بالرياء"، لقولهم إنهم يدعمون السلام لكنهم يقومون في الوقت نفسه باستيراد أسلحة جديدة ويجرون مناورات عسكرية.





وقال كيم إن على رئيس كوريا الجنوبية التخلي عن هذه "الأفعال الانتحارية"، كما "عليه ألا يرتكب خطأ تجاهل التحذير".

وأضاف كيم أنه "راض" عن الاستجابة السريعة والمسار منخفض الارتفاع للسلاح، قائلا إن هذا يجعل من الصعب اعتراضه.

وفي وقت سابق حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، بعدما اختبرت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بلادها تأمل في استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الدولة النووي.