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ترمب يقدم التعازي في وفاة رئيس الجمهورية التونسية

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جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب يؤكدان على تضامنهما مع الشعب التونسي في هذا الوقت العصيب بعد رحيل أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لتونس بعد ثورة 2011 م.

وأشار البيان إلى أن الرئيس ترمب وعقيلته يضمان صوتهما إلى ملايين المعزيين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكري قيادة الباجي قائد السبسي وتكريم الإرث الضخم الذي خلّفه.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التعازي القلبية للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، موضحًا في بيان صحفي أن فترة رئاسة السبسي قد كانت تتويجًا لمهنة طويلة ومتميزة في مجال العمل العام التي قدمها لبلاده.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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