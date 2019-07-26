شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يقدم التعازي في وفاة رئيس الجمهورية التونسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب يؤكدان على تضامنهما مع الشعب التونسي في هذا الوقت العصيب بعد رحيل أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لتونس بعد ثورة 2011 م.

وأشار البيان إلى أن الرئيس ترمب وعقيلته يضمان صوتهما إلى ملايين المعزيين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكري قيادة الباجي قائد السبسي وتكريم الإرث الضخم الذي خلّفه.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التعازي القلبية للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، موضحًا في بيان صحفي أن فترة رئاسة السبسي قد كانت تتويجًا لمهنة طويلة ومتميزة في مجال العمل العام التي قدمها لبلاده.