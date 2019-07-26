شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: اليمنيون وأشقاؤهم في التحالف يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن اليمنيين وأشقاءهم في التحالف العربي يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة.

وأشار خلال زيارته أمس (الخميس) لأحد معسكرات تدريب القوات المسلحة اليمنية إلى أن ممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذ المليشيا للأجندة الإيرانية التخريبية يتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً علية المستوى تحقق النصر وتبني دولة مستقرة ينعم بها كل اليمنيين.

وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.