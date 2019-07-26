بيونج يانج: الإطلاق الصاروخي رسالة تحذير لكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخين اللذين أجرت البلاد تجربتهما أمس الخميس كانا "سلاحا تكتيكيا موجها من نوع جديد"، وأن الإطلاق كان يهدف لإرسال تحذير رسمي إلى كوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، نظم بنفسه عملية الإطلاق بسبب تطوير كوريا الجنوبية "لأسلحة هجومية حديثة" وخططها للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

Advertisements

وقالت إن عملية الإطلاق التي تمت يوم الخميس كانت جزءا من "استعراض قوة لإرسال تحذير رسمي إلى دعاة الحرب في كوريا الجنوبية".

ورغم أن الوكالة لم تشر تحديدا إلى نوعية التدريبات العسكرية التي نوهت إليها، فإنها على ما يبدو تشير إلى تدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من المقرر ان تنطلق الشهر المقبل.

والأسبوع الماضي، قالت بيونج يانج، التي اتهمت الولايات المتحدة مرارا باستخدام التدريبات للتحضير لهجوم عليها، إنه إذا أجريت المناورات فيمكن أن تنعكس بعواقب على المحادثات المتوقفة مع واشنطن حول برنامج الأسلحة النووية.