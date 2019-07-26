استطلاع: "بايدن" يتقدم على منافسيه الديمقراطيين وترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
تقدم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، على منافسيه الديمقراطيين الطامحين للترشح لانتخابات الرئاسة 2020 وكذلك على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في استطلاع جديد للرأي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" أن بايدن فاز بـ 33% من دعم الناخبين الديمقراطيين، مقابل 15% لأقرب منافسيه السيناتور بيرني ساندرز و12% للسيناتور إليزابيث وارن و10% للسيناتور كامالا هاريس.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن دعم بايدن ارتفع بنسبة نقطة مئوية مقارنة باستطلاع مماثل أجرته شبكة فوكس نيوز في يونيو.
كما كشف الاستطلاع الأخير عن تفوق بايدن على ترامب بنسبة 49% إلى 39%.
وشمل الاستطلاع عينة من ألف وأربعة ناخبين مسجلين وجرى خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري.
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