بالصور- "مسار إجباري" يحيي رابع ليالي مهرجان الأوبرا بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أحيا فريق مسار إجباري، رابع ليالي المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية، في حفل ساهر أقيم مساء أمس الخميس، بالمسرح الروماني في الإسكندرية.

وقدم الفريق الغنائي مجموعة مميزة من مؤلفاته الخاصة منها "طريق تاني، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق" وغيرها من الأغاني المعروفة بين الشباب.

وشهد الحفل الذي رفع شعار كامل العدد بعد نفاذ تذاكر الدخول، حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار غلبت عليه فئة الشباب وسط تفاعل كبير من أبناء الإسكندرية وزوار المدينة الذين امتلأت بهم مدرجات المسرح، وعبروا عن استحسانهم بالفقرات الغنائية المقدمة.

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وتأسس فريق مسار إجباري عام 2005، واشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.

وتستضيف فعاليات مهرجان دار الأوبرا الصيفي المقام في المسرح الروماني بالإسكندرية عدد من النجوم المصريين والعرب من بينهم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، إيمان البحر درويش تامر عاشور، على الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم ، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، غالية بن على ومحمد محسن، مى فاروق."

كما تشارك في فعاليات المهرجان عدد من الفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة، منها "بلاك تيما، مسار إجباري، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيزوفرقتها، بغدادى بيج باند."