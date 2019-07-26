كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية: اختبار "نوع جديد" من الصواريخ فائقة الحداثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكية" في "تحذير مهيب لدعاة الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية".

وأضافت الوكالة أنّ كيم "قام شخصياً بتنظيم وتوجيه" عملية إطلاق "منظومة الأسلحة الفائقة الحداثة" الخميس، في إشارة إلى صاروخين قصيري المدى أطلقتهما بيونغيانغ في البحر في أول اختبار صاروخي لها منذ الاجتماع المرتجل بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الشهر الماضي.

وفي واشنطن، حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات بعدما اختبرت الصاروخين الباليستيين.

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وقالت إنها تأمل في استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الدولة النووي.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية "نريد إجراء حوار دبلوماسي مع الكوريين الشماليين"، مضيفة: "ندعو إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات".

وقالت: "الإدارة ملتزمة بالحوار الدبلوماسي مع الكوريين الشماليين، ونحن نواصل المطالبة ونأمل في مضي تلك المفاوضات قدما".