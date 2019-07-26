100 مهاجر في عداد المفقودين.. وغراندي: هي أسوء مأساة في البحر المتوسط

وكتب المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي على تويتر “اسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام حصلت للتو “.

وقالت صفاء المسهلي مسؤولة الاعلام في مكتب منظمة الهجرة الدولية في ليبيا لفرانس برس، إن “حادث الغرق حصل قبالة مدينة الخمس الليبية” على بعد 120 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا 145 مهاجرا، وأعادوهم إلى الخمس، ناقلة عن بعض الناجين أن مركبهم غرق وكان لا يزال على متنه نحو 150 مهاجرا.

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لكن المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، أوضح في بيان تلقته فرانس برس، أنه تم إنقاذ 134 مهاجرا وانتشال جثة واحدة، مقابل فقدان 115 مهاجرا.

وأضاف أن “مركبا خشبيا ينقل نحو 250 مهاجرا بينهم نساء واطفال (…) غرق على بعد أقل من خمسة اميال بحرية من الساحل بحسب افادت مهاجرين ناجين”.

من ناحيته قال المسؤول عن بعثة منظمة “أطباء بلا حدود” في ليبيا جوليان ريكمان، إن حوالي 400 مهاجر كانوا على متن الزوارق التي تم إنقاذ بعض من ركابها الخميس.