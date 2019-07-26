نائب الرئيس اليمني: نخوض حربا لإفشال مخططات إيران

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن اليمنيين وأشقاءهم في التحالف العربي لدعم الشرعية يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة.



وأدان الفريق الركن علي محسن صالح، خلال زيارته لأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة اليمنية، ممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين.

وأوضح نائب الرئيس اليمني أن انتهاكات المليشيا من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذها الأجندة الإيرانية التخريبية تتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر.

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وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران، والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.

من جانب آخر، بدأ وفد أمريكي رفيع المستوى، أمس الخميس، زيارة لمحافظة حضرموت اليمنية، شرق البلاد، للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي نهاية 2014.





وقالت المسؤولة الأمريكية إن هذا الوفد الزائر يعد الأعلى مستوى منذ تعليق السفارة الأمريكية أعمالها في فبراير/شباط 2015، إذ تركز الولايات المتحدة حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها.

وأضافت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في حضرموت عبر الشركاء المحليين والحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع المدني في أعقاب نجاح المحافظة في تحقيق الشرط الأول، وهو الاستقرار وبسط الأمن، ما يهيئ لتقديم مساعدات في مجالات أخرى وتعزيز استقرار الوضع الأمني.