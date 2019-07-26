واشنطن وكابول تعتزمان "تسريع الجهود" لإنهاء الحرب في افغانستان

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واشنطن: توافق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والرئيس الأفغاني أشرف غني على "تسريع الجهود" للتوصل الى اتفاق يضع حدا للحرب في افغانستان، وفق بيان مشترك صدر الخميس.

وتشاور الرجلان هاتفيا الاربعاء بعد جدل اثارته تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال فيها إنه يستطيع "أن يربح الحرب" بسهولة ولكنه لا يريد "قتل عشرة ملايين شخص". وكان نظيره الافغاني طالب واشنطن ب"توضيحات".

واورد البيان الذي اصدرته الخارجية الاميركية ان بومبيو "اكد للرئيس غني ان استراتيجية الرئيس ترامب لم تتغير"، وخصوصا بالنسبة الى "الالتزام الاميركي بانسحاب مشروط" للقوات الاميركية من افغانستان.

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واضاف البيان ان الرجلين "توافقا على ان الوقت حان لتسريع الجهود للتوصل الى انهاء الحرب في افغانستان عبر المفاوضات".

ويعود الموفد الاميركي زلماي خليل زاد هذا الاسبوع الى كابول حيث اوفدت واشنطن رئيس اركانها الجنرال جوزف دانفورد "لبحث المراحل المقبلة على طريق السلام بالتفصيل"، بحسب بيان الخارجية.

ويتوجه الموفد الاميركي بحلول بداية آب/اغسطس مجددا الى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع طالبان.