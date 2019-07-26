مصرع ٦ وإصابة ٣ في حادث تصادم بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقى ٦ أشخاص مصرعهم وأصيب ٣ آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى سوزوكي ودراجة نارية على طريق بسيون - طنطا بنطاق قرية قرانشو التابعة لدائرة مركز بسيون.

تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بمصرع ٦ أشخاص، ٣ منهم في مكان الحادث و٣ فور وصولهم المستشفى، وإصابة ٣ آخرين.

على الفور تم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة مستشفى بسيون المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لإسعافهم، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ورفع حطام الحادث وعودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها.