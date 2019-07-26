حكام ومسؤولون عرب يعزون بوفاة الرئيس التونسي السبسي

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عربية - (د ب أ):

رحل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما ، وتقدم عدد من القادة العرب ببرقيات المواساة والتعازى في وفاته.

ففي لبنان، أبرق رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيس المؤقت لتونس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، معزيان بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون " أبرق بعد ظهر اليوم معزيا بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مستذكرا القيم التي حملها الراحل في حياته وعمله لقيادة تونس نحو الاستقرار والازدهار وترسيخ أسس العمل المؤسساتي".

ومن جهته، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، "لنظيره رئيس مجلس نواب الشعب في تونس محمد الناصر معزيا بوفاة الرئيس السبسي"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل السبسي.

وفي الجزائر، أشاد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بمناقب الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، وجهوده في الانتقال السلمي ببلاده نحو "ديمقراطية أصيلة غدت قدوة للأجيال".

وقال بن صالح في رسالة تعزية بعث بها إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، والوزير الأول التونسي وإلى أفراد أسرة الرئيس الراحل، إن فقدانه يعد رزأ على تونس والجزائر والمغرب العربي والأمة العربية كلها.

وأكد بن صالح أن "الراحل العزيز (الباجي قايد السبسي) سيبقى خالدا في ذاكرة الجزائريين، الذين لن ينسوا أبدا موافقه الرائدة في مساندة الثورة الجزائرية، وفي الذود والدفاع عنها".

ومن جانبه، بعث أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تعزیة إلى الرئیس التونسي المؤقت محمد الناصر بوفاة الرئیس الباجي قاید السبسي رئیس الجمھوریة التونسیة الراحل، أعرب فیھا باسم وباسم الشعب الكویتي عن خالص التعازي للشعب التونسي ولأسرة الفقید، مؤكدا أن الأمة العربیة فقدت برحیله زعیما وطنیا ساھم في خدمة قضایاھا العادلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وفى عمان، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن الرئيس السبسي.

وبأمر من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الرئيس السبسي، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الرسمية الأردنية.

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التعزية للشعب التونسي والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وفى القاهرة،وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وكان السيسي نعى فى وقت سابق، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الخميس.

وبعث كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية السبسي.

وأوضح مرسوم رئاسي أن الحداد على امتداد التراب الوطني

وتوفي الرئيس التونسي في وقت سابق عن سن 92 عاما.