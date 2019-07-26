جولة لوزير الخارجية الأمريكي تشمل تايلاند وأستراليا نهاية يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة خارجية إلى تايلاند واستراليا بالإضافة لماكرونيزيا خلال الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن هذه الجولة تستهدف تعزيز التحالف الأمريكي مع هذه الدول والعلاقات الثنائية المهمة معها، والالتزام برابطة (آسيان) كمحور لرؤية الولايات المتحدة لمنطقة المحيط الهادي.

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وأوضحت أن بومبيو سيشارك - في العاصمة التايلاندية بانكوك - في رئاسة الاجتماع الوزاري بين الرابطة الأمريكية لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) وفي في الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا، والمنتدى الوزاري لمنتدى الآسيان.

وفي استراليا يترأس بومبيو - ومعه وزير الدفاع مارك إسبر - الوفد الأمريكي في المشاورات الوزارية بين الولايات المتحدة وأستراليا، كما سيشارك في الحوارات الهادفة إلى تعزيز التحالف ، والعمل مع أستراليا لمواجهة التحديات العالمية ، وحماية السيادة في بلدان جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.

كما يزور بومبيو ولايات ميكرونيزيا الموحدة للتأكيد على الشراكة الأمريكية الخاصة مع هذا البلد الواقع في جزيرة المحيط الهادي بموجب اتفاق الارتباط الحر ، وهي أول زيارة لوزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة ، وسيضع إكليلا من الزهور لتكريم الراحلين من مواطني ذلك البلد الذين خدموا في القوات المسلحة الأمريكية.