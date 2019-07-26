يصل مداه 1000 كم.. إيران تختبر صاروخا باليستيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في وزارة الدفاع البنتاجون، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى ألف كم.

ونقل عن مسؤول أمريكي، أن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط المدى يوم الأربعاء في محاولة لتحسين "مدى ودقة" منظومة الأسلحة التي تمتلكها.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.

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إيران والتجارب الصاروخية

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت عن فشل محاولتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ شهر مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تسريع إدارة الرئيس دونالد ترامب، برنامج سري لعمليات تخريب ضد الصواريخ الإيرانية.

ووصف مسؤولون أمريكيون البرنامج، بأنه جزء من حملة موسعة من الولايات المتحدة، لتقويض قدرات إيران وعزلها.

وبحسب الصحيفة فإن البرنامج تم تدشينه في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وتم من خلاله تسريب قطع غيار ومواد فاسدة لبرنامج إيران الصاروخي.