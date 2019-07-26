فاجعة “إجوكاك”..أمام أعين عائلات مكلومة حجت إلى المكان..فرق الإنقاذ تنتشل 16 جثة من تحت الركام لحد الآن

بلغ عدد الجثث التي تم انتشالها، إلى حدود الساعة، خلال عملية البحث عن مفقودين إثر انهيار جبلي في منطقة “إجوكاك”، بإقليم الحوز، 16 جثة، تم العثور عليها جميعها، بعد غروب شمس اليوم، تحت أكوام من التراب والحجارة.

وعاين “اليوم 24” عملية انتشال الجثث، التي تتم منذ ساعات، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى أولها إلا قبل قليل.

أسر وأهالي الضحايا حجوا بكثافة إلى مكان الحادث، في انتظار العثور على أهاليهم.

وتسود حالة من الحزن الممزوج بالرعب في صفوف الحاضرين، خاصة من العائلات، التي ظلت منذ ليلة أمس تترقب خبر العثور على ذويها.

وكانت فرق الإنقاذ، قد استعملت خمس جرافات من أجل إبعاد التراب الذي كان يغطي سيارة النقل المزدوج، التي دفنت تحت التراب، أمس الأربعاء، لانتشال عدد من الضحايا الذين علقوا داخل السيارة، قبل العثور على البقية عقب 24 ساعة من البحث، وسط حضور أمني مكثف، وانتشار للدرك وأفراد الوقاية المدنية، والسلطات المحلية.

ومايزال البحث مستمر على ضحايا آخرين، في انتظار أن تصدر الحكومة بلاغات رسمية بعد استكمال أشغال إزالة الركام، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.