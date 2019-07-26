ساعات بعد إصداره.. السلطات تتراجع عن قرار منع حفل للتلاميذ المتفوقين في مقاطعة بني مكادة

تراجع رئيس الدائرة الحضارية الجيراري بني مكادة، اليوم الخميس، بطنجة، عن قراره بمنع نشاط لمقاطعة بني مكادة كانت تنوي تنظيمه للاحتفال بالتلاميذ المتفوقين، وذلك بعد إجراء عدد من الاتصالات بالمسؤولين مركزيا.

وبحسب مصادر “اليوم24” فإن الباشا اتصل برئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي وأخبره عن العدول شفويا على قرار المنع، بعد إصداره بساعات.

وكان الباشا قد برر قرار إلغاء ملتقى التميز على شرف التلاميذ المتفوقين، بعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، المنصوص عليها في قانون الحريات العامة، فضلا عن عدم حصول رئيس المقاطعة على اللائحة الرسمية للتلاميذ المتفوقين من الجهات الرسمية، وهو الأمر الذي فاجأ خيي خصوصا وأن قرار الالغاء لا ينبني على حجج موضوعية.