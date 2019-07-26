أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه فيه نشر مقطع فيديو مزيف حول جريمة قتل لم تحدث في المغرب

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع المصالح المركزية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثها عن طريق نشر تسجيل لجريمة قتل بشعة مسجلة بالخارج ونسبتها بشكل مغلوط للمغرب.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان قد تعمد تقاسم مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة قتل عمد وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، مع ادعائه بشكل مغلوط ومضلل بأن مكان تسجيل تلك الجريمة هو المحطة الطرقية “اولاد زيان” بالدار البيضاء.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات على الصعيد الوطني من أجل تحديد كل من المتورطين في تداول هذا المقطع وغيره من المقاطع التي توثق لأفعال إجرامية مسجلة بالخارج، مع نسبها بشكل تدليسي للمغرب.