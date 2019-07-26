لقجع وأعضاء الجامعة ينظمون “حفل وداع” لرونار: تجربتي في المغرب ستبقى خالدة

بعد أبام من تقديمه استقالته الرسمية من تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تخصيص حفل وداع للمدرب الفرنسي، هيرفي رونار، بوجود أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة، وبمقرها بالرباط.

وأعلنت الحامعة، على موقعها الرسمي، إقامة رئيسها فوزي لقجع، ، عصر اليوم الخميس، حفل وداع على شرف السيد هيرفي رونادر، مدرب المنتخب الوطني السابق.

وشكر لقجع، خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب المديري للجامعة هيرفي رونار، على المجهودات التي قام بها رفقة المنتخب الوطني، مشيدا بالعمل الذي قام به.

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وقدم رئيس الجامعة باسم كرة القدم المغربية والمكتب المديري أسمى عبارات الاحترام والتقدير لهيرفي رونار، فضلا عن إهدائه هدية رمزية عربونا عن الود المتبادل.

من جهته، أشاد هيرفي رونار، بالجو الاحترافي الذي عمل به منذ أن تعاقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتدريب المنتخب الوطني الأول، مؤكدا أن المدة التي اشتغل فيها بالمغرب ستبقى خالدة في مفكرته، قياسا للنتائج التي حققها رفقة النخبة الوطنية.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني السابق أن لكل بداية لها نهاية، متمنيا مسيرة موفقة للكرة المغربية مستقبلا.