شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:10 صباحًا, 26 يوليو 2019 م المناطق _ وكالات أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 92ر128 نقطة، أو 47ر0% ، ليصل إلى 05ر27141 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 87ر15 نقطة ، أو 53ر0% ، ليصل إلى 69ر3003 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 96ر82 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 54ر8238 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.