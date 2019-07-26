شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تخصّص أكثر من 19 مليون دولار لمساعدة 500 ألف شخص معرّض للخطر بأفغانستان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:54 صباحًا, 26 يوليو 2019 م
المناطق _ وكالات
أعلن الصندوق الإنساني في أفغانستان تخصيص 19.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة 500,000 شخص في حاجة إلى الغذاء والزراعة في حالات الطوارئ والتغذية والتعليم والمأوى ومواد الإغاثة الأساسية والحماية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان اليوم، أكّد فيه منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان توبي لانزر أنّ الصراع مستمر بلا هوادة في أفغانستان وعواقبه مدمّرة على السكان وأنّ هذا المبلغ يأتي في وقت حرج فيما تنفد أموال وكالات الإغاثة لمواصلة عملها المنقذ للحياة.
وبحسب البيان سيمكّن هذا المبلغ الذي يتيحه الصندوق الإنساني في أفغانستان المنظّمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة من توفير التعليم لـ 41,000 طفل في سن المدرسة، والمأوى ومواد الإغاثة الأساسية لـ 97,800 شخص، ودعم الغذاء والزراعة لـ 242,900 شخص، والأطعمة العلاجية لعلاج سوء التغذية الحادّ الوخيم لـ 30,500 طفل، والخدمات لـ 91,800 شخص من الأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
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