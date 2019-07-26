وزير النقل يؤكد سعيه الى تأمين تخصيصات مالية لتعاقدات الزوراء

2019-07-26 | 00:05
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اكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، انه يسعى الى تأمين تخصيصات مالية من اجل تعاقدات نادي الزوراء في الانتقالات الصيفية.
وبين ان "الوزير اكد بأن وزارة النقل سباقةً بدعم الرياضة العراقية وخصوصاً الأندية التابعة للوزارة، مؤكداً ان وزارة النقل تسعى لتأمين تخصيصات مالية كافية لنادي الزوراء الرياضي، للتعاقد مع لاعبين متميزين من اجل رفع اسم النادي عالياً في المحافل الداخلية والخارجية".
وتابع رشيد، ان "الوزير اكد بانه ستكون لوزارته وقفة جادة من اجل استكمال متطلبات دعم النادي والتنسيق مع الجهات المعنية في رئاسة الوزراء والحكومة العراقية لوضع تبويب يمكن الوزارة وتشكيلاتها من التحرك بمرونه كبيرة في مجال دعم الأندية الرياضيةعلى وجه العموم ونادي الزوراء على وجه الخصوص".
واتم، ان "الهيئة الادارية للنادي، تقدمت بالشكر والثناء على المجهودات التي يبذلها وزير النقل في تقديم التسهيلات والدعم اللازم للنادي والجمهور الرياضي".
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