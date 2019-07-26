وزير النقل يؤكد سعيه الى تأمين تخصيصات مالية لتعاقدات الزوراء

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، ان "وزير النقل، عبد الله لعيبي، التقى اليوم الخميس، رئيس الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي فلاح حسن وعدد من أعضاء الهيئة الادارية وذلك لمناقشة دعم النادي في تعاقداته مع اللاعبين خلال البطولات المحلية والخارجية للمرسم القادم وكذلك لدعم الفريق قبل مباراة نهائي كأس العراق غداً امام الكهرباء".وبين ان "الوزير اكد بأن وزارة النقل سباقةً بدعم الرياضة العراقية وخصوصاً الأندية التابعة للوزارة، مؤكداً ان وزارة النقل تسعى لتأمين تخصيصات مالية كافية لنادي الزوراء الرياضي، للتعاقد مع لاعبين متميزين من اجل رفع اسم النادي عالياً في المحافل الداخلية والخارجية".

وتابع رشيد، ان "الوزير اكد بانه ستكون لوزارته وقفة جادة من اجل استكمال متطلبات دعم النادي والتنسيق مع الجهات المعنية في رئاسة الوزراء والحكومة العراقية لوضع تبويب يمكن الوزارة وتشكيلاتها من التحرك بمرونه كبيرة في مجال دعم الأندية الرياضيةعلى وجه العموم ونادي الزوراء على وجه الخصوص".



واتم، ان "الهيئة الادارية للنادي، تقدمت بالشكر والثناء على المجهودات التي يبذلها وزير النقل في تقديم التسهيلات والدعم اللازم للنادي والجمهور الرياضي".