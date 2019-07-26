بومبيو: الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران "كارثي"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سينتهز أقرب فرصة للحديث مباشرة مع الشعب الإيراني عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام طهران بحقه.



وأكد بومبيو، خلال حوار صحفي لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران يعتبر كارثيا، وأسهم بحد كبير في إثراء نظام طهران ورموزه.

وأوضح بومبيو أن واشنطن تسعى إلى تغيير سلوك نظام إيران العدواني من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تمارس أنشطتها الخبيثة منذ 40 عاما.

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وفي وقت سابق، أمس الخميس، أكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أن إيران لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وواشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها في جميع أنحاء العالم.





والأربعاء الماضي، كشف موقع إخباري إيراني، نقلا عن مصدر مطلع، أن طهران قدمت مقترحا بديلا إلى باريس بغية خفض حدة التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة إقليميا.

وذكر المصدر المقرب من حكومة رئيس البلاد حسن روحاني أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي سلم رسالة من روحاني، بصفته مبعوثا عنه إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح عراقجي -في تصريحات نقلتها الوكالة الإيرانية الرسمية (إيرنا)- أن طهران لا تزال ترى أن الطرق الدبلوماسية مفتوحة، فضلا عن سعيها إزاء إتاحة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.