وفد أمريكي رفيع يزور اليمن للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي

بدأ وفد أمريكي رفيع المستوى، الخميس، زيارة لمحافظة حضرموت اليمنية، شرق البلاد، للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي نهاية 2014.

ويترأس الوفد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دينيس ناتالي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، واللذين أكدا أنهما لمسا خلال الزيارة واقع نجاح قيادة السلطة المحلية في تحقيق الأمن في حضرموت.

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وقالت المسؤولة الأمريكية إن هذا الوفد الزائر يعد الأعلى مستوى منذ تعليق السفارة الأمريكية أعمالها في فبراير/شباط 2015، إذ تركز الولايات المتحدة حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها.

وأضافت أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في حضرموت عبر الشركاء المحليين والحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع المدني في أعقاب نجاح المحافظة في تحقيق الشرط الأول وهو الاستقرار وبسط الأمن، ما يهيئ لتقديم مساعدات في مجالات أخرى وتعزيز استقرار الوضع الأمني.

إلى ذلك، قال محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، خلال لقائه الوفد الأمريكي، إن دول العالم تنظر بعين الاعتبار إلى تميز الملف الأمني في المحافظة، وتتطلع لمساعدتها ليسهم ذلك في مساعدة بقية المحافظات اليمنية.

ورحب البحسني بزيارة الوفد الرفيع لحضرموت، في ظل ما حققته من نجاحات على صعيد ملف الأمن والاستقرار، وتطبيع الحياة وعودة المؤسسات الحكومية للعمل وسير أعمال القضاء والنيابات والحياة بشكل عام.