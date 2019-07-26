إيران تهدد بضرب مصالح في قطر.. هل انقلب السحر على الساحر؟

قال محللون إن التهديد الإيراني بضرب قواعد عسكرية أمريكية في قطر، قد يكون جادا، وهو ما يؤكده سلوك إيران الأخير في مضيق هرمز.

وأضاف المحللون، لـ"الخليج 365" أن إيران تتعامل مع دولة قطر كتابع وليس كحليف، ومن الطبيعي أن تطلق مثل هذه التهديدات.

ورأى المحللون أن تهديدات القيادي في الحرس الثوري الإيراني، حسين دهقان، تعكس موقف النظام الإيراني، وتنسجم مع التهديدات التي درج على إطلاقها منذ تصاعد أزمته مع الولايات المتحدة.

وبحسب المحللين، فإن سلوك النظام القطري، الذي تسبب في انفصال الدوحة عن محيطها الخليجي والعربي، شجَّع نظام إيران على تهديدها.

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ويؤكد المحللون أن قطر بدأت تجني ثمار سياستها المتخبطة ونزقها.

ويشير المحللون إلى أن إيران حين أرادت أن تهدد بضرب مصالح غربية في دول خليجية أخرى، لم تفعل ذلك بشكل مباشر، وكلفت حزب الله اللبناني بالمهمة، على النقيض من تصرفها تجاه قطر.

ووفق المحللين فإن نظام قطر يبدو كما لو أنه رهينة لدول أخرى، كما أنه وضع شعبه تحت خط النار بحماقته، على حد وصفهم.