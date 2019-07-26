تفاعل خليجي كبير مع هاشتاج عن تهديد إيران بضرب قطر

تصدر هاشتاج عن تهديد إيران بضرب قطر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس، تموز 25، 2019. وغرد الناشط على المطيري قائلا: التهديد الإيراني وضع قطر في موقف لم تتوقعه. وأضاف أن كل خطوات قطر تتم بدون خطط مدروسة وبعيدة المدى ما جعلها تسكت إزاء التهديد وتحجم عن أية ردة فعل. وأطلق القيادي في الحرس الثوري الإيراني، حسين دهقان، تهديدات بضرب قواعد أمريكية على الأراضي القطرية. Advertisements واتفق كثير من المغردين على أن إيران تتعامل مع قطر كدولة غير ذات سيادة. وتساءل أحدهم: هل لازالت إيران دولة شريفة بعد التهديد الأخير أم لا؟.

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