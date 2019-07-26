شكرا لقرائتكم أحدثت صورها صدمة..وفاة الطفلة السورية التي أنقذت رضيعة بين الركام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت الطفلة السورية "رهام" (٥ سنوات) في غرفة العمليات بعد إصابتها مع شقيقتها بجراح خطيرة بعد غارة لطيران نظام الأسد على مدينة أريحا.

ورهام هي الطفلة الصغيرة التي ظهرت في صور انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معها كثيرون وهي تنقذ شقيقتها "تقى" من بين أنقاض منزلهم المدمّر بسبب القصف.

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وفيما يشبه المعجزة، خرجت الطفلة من بين الأنقاض، كما لو أنها فرقة إسعاف طفولية في مسرح دمى لإنقاذ أختها الرضيعة التي بدت معلقة في قطعة حديد كانت جزءا من ركام البناء المدمّر، والأب يطلق صرخة عجز عن فعل أي شيء، أو صرخة رعب مما يمكن أن يحدث لطفلتيه، بين ركام القصف أو معاودة الغارة على المكان.

لكن شاءت الأقدار أن تنجو من تلك المجازفة لتلقى حتفها بغرفة العمليات متأثرة بجراحها.

يذكر أن الشقيقة الصغيرة لرهام "تقى" لاتزال في حالة حرجة.