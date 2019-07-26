"خناقة على مصاريف البيت".. كواليس ضبط المتهم بقتل زوجته ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، عاطل ذبح زوجته بسبب خلافات على مصروف البيت فى بنها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب بسلاح أبيض (سكين) داخل مسكنهما بناحية شارع صلاح الدين دائرة القسم ما أدى لوفاتها.

انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث القسم تبين وجود جثة المدعوة "ه ا ع" 33 سنة، ربة منزل شارع صلاح الدين دائرة القسم، مسجاة على ظهرها بمدخل الشقة.

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بمناظرة الجثة؛ تبين وجود إصابات بها عبارة عن جرح رضي بالرأس من الأمام وآخر قطعي بالرقبة من الجهة اليمنى وجروح قطعية بالساعد والرسخ الأيمن، كما تبين وجود سلاح أبيض سكين.

باستكمال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وزوجها المدعو "خ ع م" 35 سنة، عاطل بسبب الخلاف على المصروف المنزلي تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض (سكين).

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.