بومبيو: مستعد لزيارة إيران لمخاطبة الشعب عن السياسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (د ب ا):

أعلن مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، اليوم الخميس عن استعداده للذهاب إلى العاصمة الإيرانية طهران ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، في الوقت الذي يمارس فيه الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا قصوى على طهران لدفعها إلى إعادة التفاوض بشأن توقيع اتفاق نووي.

وقال بومبيو في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرج للأنباء اليوم:" بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك، إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، ولكن لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر بإيران".

وربط بومبيو زيارته لطهران بكيفية تواصل وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بالرأي العام الأمريكي خلال زياراته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.