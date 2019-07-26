صور-بينهم جزائري: القبض على 3 قادة بالقاعدة مطلوبين دولياً في طرابلس

أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمصراتة الليبية، مساء أمس الأربعاء 24 جويلية 2019، القبض على إرهابيين مطلوبين دوليين يصنفون قادة في تنظيم القاعدة وصادر في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام.

وأوضح المكتب الإعلامي للغرفة، أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين محلياً ودولياً، نفذت القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة عملية مداهمة فجر أمس الأربعاء، بأحد ضواحي مدينة طرابلس، حيث اشتبكت القوة التابعة للغرفة مع أحد المطلوبين وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه، حيث تم التأكيد على هوية المطلوبين ومن بينهم المطلوب الرئيسي جزائري الجنسية المكنى بـ (الشاوي) برفقة المطلوبين الأخرين من الجنسية الليبية، وتم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات، مشيرة إلى أن المطلوبين على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس.

وأكدت الغرفة، أنه فور انتهاء التحقيقات الأولية مع المتهمين ستتم إحالتهم للجهات ذات الاختصاص واستكمال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، لافتة إلى أن المطلوبين للعدالة قد تسللوا في الفترة الاخيرة مستغلين تدهور الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.

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