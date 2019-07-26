الاردن تعلن تنكيس الاعلام في لمدة 3 ايام حدادا على وفاة رئيس الجمهورية

أعلن رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشّر تنكيس الأعلام في المملكة ولمدّة ثلاثة أيّام، حداداً على وفاة رئيس الجمهوريّة التونسيّة الباجي قايد السبسي نقلا عن وكالة الانباء الاردنية .

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