الملك وولي العهد يهنئان جونسون ورئيس المالديف

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس صالح، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لبوريس جونسون، بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق.

برقيات

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بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس صالح، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لبوريس جونسون، بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق.