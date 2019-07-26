10 قتلى في 3 انفجارات بكابول

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن أحد التفجيرات في كابول الذي وقع قبل 3 أيام من بدء الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر.
ووقع الانفجار الأول حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابول، ثم وقع انفجار آخر بعد ذلك بقليل بالقرب من المكان، بينما سجل الانفجار الثالث في منطقة أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله مايار إن حصيلة الانفجارات بلغت عشرة قتلى على الأقل بينهم خمس نساء وطفل، و41 جريحا.
وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مقابل ضمانات أمنية من جانب حركة طالبان بينها تعهد بأن أفغانستان لن تصبح ملاذا آمنا لمجموعات إرهابية، ويرى مراقبون أن المتمردين يصعدون هجماتهم من أجل تحسين موقفهم التفاوضي.
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