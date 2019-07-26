رحيل السبسي عن 92 عاما والناصر يتولى مهام الرئاسة التونسية

تُوفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية، إثر إدخاله وحدة العناية الفائقة نتيجة عارض صحيّ، وتولّى رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئاسة الجمهورية حسب الدستور، لمدة تراوح بين 45 و90 يوما.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، أمس، وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عن 92 عاما بعد ساعات على إدخاله إلى وحدة العناية الفائقة في المستشفى.

وقالت الرئاسة: «وافت المنية صباح الخميس 25 يوليو 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة، المغفور له -بإذن الله- رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي، بالمستشفى العسكري في تونس».

وكان السبسي قد نُقل، مساء أول من أمس، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بقرار من الأطباء المباشرين له، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو، إثر إصابته بـ«وعكة صحية».

الناصر رئيسا

تولى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، مهام رئيس الجمهورية، على إثر وفاة السبسي، لمدّة تراوح بين 45 و90 يوما، وذلك حسب الدستور التونسي، الذي يقول: إنه في حال شغور منصب رئاسة الجمهوريّة، يؤدّي ضرورةً إلى التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه 3 أشهر.

وينصّ الفصل 84 من الدستور التونسي على أنّه «في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب، الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

- ولد بضاحية سيدي بوسعيد الراقية بالعاصمة عام 1926

- خريج كلية الحقوق في باريس عام 1950

- تقلد عدة مناصب منذ الاستقلال عام 1956

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- عضو الحزب الحر الدستوري الجديد

- مستشار للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس

- غادر الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم عام 1974

- شغل حقائب وزارية مهمة، بينها الدفاع والداخلية والخارجية

- تولى رئاسة البرلمان بين عامي 1990 و1991

- تولى رئاسة الحكومة المؤقتة 2011 بعد الإطاحة بحكم بن علي

- قاد تونس لأول انتخابات ديمقراطية ونزيهة 2011

- أسس حزب حركة نداء تونس 2012

- تولى الرئاسة بفوزه في الدور الثاني على حساب الرئيس السابق المنصف المرزوقي