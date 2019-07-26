إلغاء 360 رحلة طيران في مطار أمستردام

وقالت متحدثة باسم الشركة «إننا بصدد استئناف عملياتنا تدريجيا».
ولم يتمكن المطار من تحديد عدد الرحلات التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها.
وليل الأربعاء ألغيت قرابة 300 رحلة من المطار نفسه بسبب عطل طرأ على الشركة الوحيدة في المطار التي توفر نظام الوقود، وهي ايركرافت فيول سبلاي.
وتأثر عشرات آلاف الركاب بإلغاء رحلات الطائرات التي بقيت جاثمة في المطار.
واضطر بعض المسافرين الذين لم تقلع طائراتهم، الأربعاء، لتمضية الليل في مطار شيبول، بحسب متحدثة باسم المطار.
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