إلغاء 360 رحلة طيران في مطار أمستردام

تم إلغاء عشرات الرحلات في مطار شيبول بأمستردام، أمس، لليوم الثاني على التوالي ما أثر على خطط آلاف المسافرين من وإلى هولندا، وذلك بسبب عطل في نظام تعبئة وقود الطائرات، تم تصليحه فيما بعد، غير أن البلبلة استمرت متسببة بمزيد من الفوضى مع إعلان شركة كي.إل.إم الهولندية إلغاء 61 رحلة من شيبول، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وقالت متحدثة باسم الشركة «إننا بصدد استئناف عملياتنا تدريجيا».

ولم يتمكن المطار من تحديد عدد الرحلات التي تم إرجاؤها أو إلغاؤها.

وليل الأربعاء ألغيت قرابة 300 رحلة من المطار نفسه بسبب عطل طرأ على الشركة الوحيدة في المطار التي توفر نظام الوقود، وهي ايركرافت فيول سبلاي.

وتأثر عشرات آلاف الركاب بإلغاء رحلات الطائرات التي بقيت جاثمة في المطار.

واضطر بعض المسافرين الذين لم تقلع طائراتهم، الأربعاء، لتمضية الليل في مطار شيبول، بحسب متحدثة باسم المطار.