مناقشة عوائق الإغاثة في اليمن ومساعدات للسنغال والأردن

عُقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض أمس اجتماع لبحث الوضع الإنساني للساحل الغربي لليمن، بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، ومساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز، وممثلي منظمة الهلال الأحمر الإماراتي، وممثلي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن.

وشكر فتح للمملكة والإمارات والكويت والجهات الدولية الشريكة في العمل الإنساني جهودهم الكبيرة في دعم الشعب اليمني ومساعدة المحتاجين، لافتاً الانتباه إلى أن مديريات ومناطق ومحافظات ومخيمات النازحين في الساحل الغربي تعاني من فقر مدقع وانتشار الأمراض والأوبئة وتردي الخدمات الصحية والإيوائية والتعليمية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي فرضتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

تمور

سلم فريق مركز الملك سلمان شحنة من التمور تزن 60 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في السنغال.

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كما أشرف فريق من المركز على توزيع التمور في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، والتقى الأسر المستفيدة، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للمملكة ورضاهم عن المواد الإغاثية التي يتلقونها، حيث إنها تلبي احتياجاتهم اليومية، إضافة إلى جودتها.

وتخلل الزيارة الاطلاع على الأصناف الغذائية التي قامت الأسر السورية بإنتاجها من مادة التمر.