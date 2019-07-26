وشكر فتح للمملكة والإمارات والكويت والجهات الدولية الشريكة في العمل الإنساني جهودهم الكبيرة في دعم الشعب اليمني ومساعدة المحتاجين، لافتاً الانتباه إلى أن مديريات ومناطق ومحافظات ومخيمات النازحين في الساحل الغربي تعاني من فقر مدقع وانتشار الأمراض والأوبئة وتردي الخدمات الصحية والإيوائية والتعليمية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي فرضتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
تمور
سلم فريق مركز الملك سلمان شحنة من التمور تزن 60 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في السنغال.
كما أشرف فريق من المركز على توزيع التمور في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، والتقى الأسر المستفيدة، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للمملكة ورضاهم عن المواد الإغاثية التي يتلقونها، حيث إنها تلبي احتياجاتهم اليومية، إضافة إلى جودتها.
وتخلل الزيارة الاطلاع على الأصناف الغذائية التي قامت الأسر السورية بإنتاجها من مادة التمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة عوائق الإغاثة في اليمن ومساعدات للسنغال والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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