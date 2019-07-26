بحرية بريطانيا ترافق سفنها في هرمز

أمرت بريطانيا، أمس، البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز في أعقاب قيام إيران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع، إن «البحرية الملكية أوكلت مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، إن بشكل منفرد أو في مجموعات، في حال الإبلاغ عن مرورهم بشكل كاف».