وفاء بين تاريخين

بين عامي 2005 و2019 بقي الوفاء للمملكة وكوادرها الطبية ذات الكفاءة، هو ديدن التوأم البولندي أولجا وداريا، اللتين أجريت لهما تاسع عمليات فصل التوائم السيامية بالمملكة في 8 يونيو 2005، بإشراف المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة.

وأُجريت الجراحة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، حين كانت أولجا وداريا تبلغان 13 شهرا من عمريهما، وتمت جراحة فصل التصاقهما في «العمود الفقري، والحوض، والقولون، وفتحة الشرج، والجهاز التناسلي» بنجاح باهر، بعدما استغرقت 18 ساعة.

الفتاتان عادتا بعد 14 عاما إلى المملكة، وحرصتا على لقاء الدكتور الربيعة، والتقاط صورة حديثة لهما معه، بعد صورة سابقة التُقطت إبان فصلهما.