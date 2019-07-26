آل الشيخ يلتقي قيادات قيرغيزستان

أقام رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، في العاصمة القرغيزية بيشكيك، حفلَ عشاء تكريما لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، والوفد المرافق له. وكان آل الشيخ عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بقرغيزستان محمد غالي أبولغازيف، والذي نوه بالمواقف الإيجابية للمملكة تجاه قرغيزستان. كما استقبل مفتي جمهورية قرغيزستان، مقصد بيك توقطوموشيف، رئيس مجلس الشورى ونوه بالدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما تبذله من جهود في سبيل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.



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