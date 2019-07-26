العراق: "داعش" يعدم 8 أشخاص من عائلة واحدة

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

ارتكب تنظيم «داعش» الإرهابي مجزرة بحق عائلة مكونة من 8 أشخاص بمحافظة كركوك.

وقال مسؤول أمني إن «عائلة تتكون من 8 أشخاص تسكن قرية افتخار التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك، توجهت مساء الخميس إلى مركز القضاء، واعترض طريقها مسلحون من داعش وتم قتلهم بالكامل». وأضاف، أن «العائلة تتكون من امرأتين و4 أطفال مع رجليين اثنين وتم قتلهم جميعاً على يد تنظيم داعش بالطريق الرابط بين القرية وقضاء داقوق».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، بمقتل شرطيين اثنين وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل. وقال النقيب جاسم محمد من شرطة المحافظة، إن «انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام جنوب الموصل، أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على آثرها إلى المستشفى، فيما تم تسليم جثتي القتيلين لدائرة الطب العدلي في مدينة الموصل».

وفي سياق آخر، أعلنت شرطة النجف، أمس، الإطاحة بإرهابي شارك بتنفيذ تفجيرات راح ضحيتها المئات في مدن جنوب العراق.

وقالت خلية «الصقور الاستخبارية» في النجف، إنه تمت «الإطاحة بالإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي القيادي البارز في تنظيم داعش».

وذكر بيان للخلية أن «العمليات الإرهابية التي شارك بها الزكروطي، هي‏ حادث مطعم فدك في الناصرية، حادث مطعم جنة الفاكهة كربلاء في حي الموظفين، حادث الانتحاريين عين التمر، العجلة التي استهدفت سيطرة الآثار، حادث محطة خماس، سيارتا معمل الإسمنت». وأضاف البيان، أن الإرهابي عمل ضمن «ولاية الجنوب» و«ولاية الأنبار» وعمل على نقل الانتحاريين والعجلات المفخخة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحد أبرز قياديي «داعش «بعملية أمنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة، وقال المصدر إن «القوات الأمنية نصبت كميناً لما يسمى بمسؤول كفالات عصابات‏ داعش الإجرامي وتمكنت من اعتقاله بمداهمة منزله في منطقة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، من دون وقوع أي مقاومة تذكر».