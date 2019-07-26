السلطة الفلسطينية تقرر وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحكومة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي، وأضاف عقب اجتماع عقد مساء أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديداً بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل».

وتابع «أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال»، وشدد عباس على أنه «لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة»، وأعرب عن شكره لكل دول العالم التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية.

وأكد الرئيس عباس أن «الأوان قد حان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه مصر، ولا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقت في ذلك مع إسرائيل وأميركا».

وفي سياق أخر، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، من تكرار هدم إسرائيل مبانٍ سكنية فلسطينية، في حال غياب رد فعل دولي، وقال اشتية، في بيان لدى اجتماعه في رام الله مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل قد تقدم على هدم بيوت وضم أراضٍ في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في القدس مؤخراً، إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.

وحسب البيان، بحث اشتية مع الدبلوماسيين الأوروبيين آخر التطورات السياسية والاقتصادية وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقال اشتية: أن «تقسيمات المناطق إلى أ، ب، ج التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية».

هذا ومنعت الولايات المتحدة الأميركية محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في «واد الحمص» بالقدس المحتلة.

وتعبر مسودة البيان التي طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15، عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وقد أبلغت الولايات المتحدة شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجدداً إنها لا توافق على النص.

إلى ذلك، أدانت مؤسسات فلسطينية ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية، هدم سلطات الاحتلال مئات المنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، واعتبرت المؤسسات في بيان مشترك لها، أن هدم منازل المقدسيين وسيلة تستخدمها حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين، ضمن ممارسات التصفية العرقية التي دأبت على ممارستها منذ عام 1948. وقال البيان إن «حكومة اليمين المتطرف الحاكمة في إسرائيل تستخدم هذه السياسات المتصاعدة لاستجلاب أصوات اليمين لصالحها، ضمن مجتمع بات ينحو أكثر فأكثر نحو التطرف والفاشية»، وأشار إلى سلسلة الإجراءات والقرارات العنصرية الهادفة إلى تهويد المدينة وطرد سكانها، وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي فيها، في الوقت الذي تقوم فيه دولة الاحتلال بإعطاء الامتيازات للمنظمات والجماعات الاستيطانية التي تسابق الخطى لتنفيذ مخططات التطهير العرقي التهويدية. وأضاف: «تواصل سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، والبنى التحتية، بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، وهذه المنازل التي هدمت السبت الماضي تضاف إلى قائمة طويلة تضم مئات المنازل في الوقت الذي صادق الاحتلال الإسرائيلي فيه على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، ضمن موجة غير مسبوقة من سياسات التطهير العرقي للمدينة المقدسة».

يشار إلى أن المؤسسات الموقعة على البيان هي: المجلس الفلسطيني الأميركي، وتحالف فلسطين في دالاس، والتحالف الفلسطيني الديمقراطي، والشبيبة الفلسطينية الأميركية، واتحاد المرأة الفلسطينية الأميركية، ومركز النهضة شيكاغو، وجمعية دير دبوان الخيرية، ومركز الجالية الفلسطينية الأميركية في نيوجرسي، والمؤسسة الفلسطينية الأميركية للسلام، والجامعة الأميركية لفلسطين في سكرمنتو، وجمعية النجدة الفلسطينية في امريكا.