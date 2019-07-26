أبي أحمد لـ"السيسي": نتطلع لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة

القاهرة (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن أديس أبابا تهتم باستئناف مسار المفاوضات الثلاثية، التي تجمع كل من إثيوبيا ومصر والسودان بشأن ملف سد النهضة، وذلك في رسالة بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، وسلمها وزير الخارجية الإثيوبي للرئيس المصري.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الوزير الإثيوبي نقل للرئيس المصري رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد، بالاهتمام والعزم علي استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا ومصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق بين الثلاث دول، بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد، وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ مصالح الدول الثلاث.

من جانبه، أعرب السيسي عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، وبالنسبة لملف سد النهضة شدد على أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ.