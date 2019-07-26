تهدم وتضرر 100 منزل بسبب الانشقاقات الأرضية في إب

صنعاء (الاتحاد) نزح مئات اليمنيين أمس، جراء تهدم أو تضرر منازلهم بسبب انشقاقات أرضية في قريتين متجاورتين بمديرية «السدة» في محافظة إب، حسبما أفاد سكان لـ«الاتحاد».

وذكر الأهالي أن انشقاقات أرضية كبيرة حدثت خلال الأسابيع الماضية في قريتي «النبيجة» و«منزل غراب» بمديرية «السدة»، شرق محافظة إب، وتسببت بتهدم وتضرر أكثر من 100 منزل مع تمدد وتوسع الانشقاقات الأرضية في القريتين.

وقال أحد السكان: «نزح غالبية أهالي القريتين، ويقدر عددهم بالمئات خلال الأيام الماضية، بعدما تضررت منازلهم بشكل كبير جراء الانشقاقات»، لافتاً إلى أن السلطات المحلية التابعة للميليشيات الحوثية لم تحرك ساكناً لإنقاذ الأهالي المتضررين.

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